Paris (AFP). Le jihadiste breton Gilles Le Guen condamné à huit ans de prison

Capitaine de la Marchande devenu chantre de la charia, le "jihadiste breton" Gilles Le Guen a été condamné vendredi à huit ans de prison, reconnu coupable d'avoir combattu en 2013 dans les rangs d'Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi). Agé de 60 ans, il est le premier condamné sur le fondement d'une loi votée fin 2012, qui permet de poursuivre des Français soupçonnés d'avoir participé à des actes terroristes à l'étranger ou d'être partis s'y entraîner. "On est dans une situation ou la justice ne sait pas faire la différence entre les différentes personnes qui sont passées devant elle", a commenté son avocat Alexandre Vermynck dont le client envisage un appel. Sans grande réaction à l'énoncé de sa condamnation, Gilles Le Guen avait été arrêté par les forces spéciales françaises dans la nuit du 28 au 29 avril 2013. Il était apparu dans des vidéos de propagande d'Aqmi, apparaissant souriant, un gilet de la police islamique sur le dos, au moment où les islamistes détruisaient des mausolées à Tombouctou. Dans une autre, un fusil-mitrailleur au côté, il met en garde la France, les États-Unis et l'ONU contre toute intervention militaire dans le nord du Mali, placé en coupe réglée par les groupes armés islamistes. Il comparaissait pour avoir pris part à l'offensive des islamistes sur la ville de Diabali en janvier 2013. Il se trouvait dans un pick-up chargé d'explosifs, à l'écart, mais s'était défendu d'avoir directement participé à l'attaque. Durant l'audience, cet homme au visage émacié, qui a dû se sevrer d'une addiction à l'héroïne, a livré des explications parfois erratiques, donnant parfois l'image de ce "paumé qui devient terroriste" décrit par Jean-Yves Le Drian au moment de son arrestation. Converti à l'islam en 1982, livrant un discours parfois difficile à suivre, il s'est décrit comme un homme désireux de "vivre de la transhumance", hostile à toute "application de la charia de façon tyrannique" et affirmant avoir été "instrumentalisé" par Aqmi, dont il a décrit les membres comme des "terroristes (n'ayant) rien à proposer au peuple". - 'Quête mystique et religieuse' - S'il a confessé son "admiration religieuse" pour Oussama ben Laden, qu'il compare à Che Guevara, il s'est dit opposé aux prises d'otages, aux attentats suicides, et "incapable de tuer". Aqmi a mis à sa disposition successivement trois maisons. Avant cela, il avait promis l'une de ses filles, encore enfant, à un cadre de l'organisation islamiste. "C'est une de mes grosses erreurs, j'ai été trop vite dans la confiance", a expliqué cet homme à qui il était reproché d'avoir eu un encadrement militaire, un entraînement au maniement des armes, d'avoir bénéficié de kalachnikov, de grenades. Ancien capitaine dans la Marine marchande, Gilles Le Guen, attiré par le nomadisme, a quitté la France pour le Maroc en 2005, avant d'aller en Mauritanie. Il y avait acheté deux chameaux de quatre ans, mais trop jeunes et "difficiles à manier et à maîtriser", "ils se sont sauvés". Puis ce sera le Mali à partir de 2011. Il élèvera des chèvres quelques mois dans un village avant de gagner Tombouctou, incité par des "gens d'Aqmi" qui lui ont dit qu'il était "plus sûr" pour lui de ne pas rester "isolé dans le désert". Issu d'une famille catholique, passé par l'hindouisme à 18 ans pour aboutir à l'islam, il s'agit selon son avocat "d'un homme pour qui la quête mystique et religieuse est importante", "un homme très original mais qui ne représentait et ne représentera lorsqu'il sortira, aucun danger pour la société française et la société occidentale".

