Découvrez la programmation du Tendance Live Granville, samedi 20 juin

Pour bien commencer l'été, venez assister au Tendance Live samedi 20 juin à Granville afin de découvrir sur scène plusieurs artistes expérimentés ou débutant leur carrière musicale.

Elle est sur le devant de la scène depuis son premier album en 1993 avec le single "Sensualité", la chanteuse belge Axelle Red a vendu plus de 5 millions d'albums dans le monde. Toutes les générations connaissent ses plus grands succès: "Je t'attends", "À tâtons", "Ma prière" ou encore "Manhattan-Kaboul" (avec Renaud). Cette année elle revient avec un album accoustique et Granville sera l'une des premères dates de sa nouvelle tournée en France.

Archimède, le groupe fondé par les frères Nicolas et Frédéric Boisnard originaire de Laval est en pleine tournée avec leur 3ème album "Arcadie". Il décroche une nomination aux Victoires de la Musique et assure aussi la première partie des concerts de Hubert-Félix Thiéfaine ou encore de Bénabar.

Vous les avez découvert en 2011, le groupe du sud-ouest Boulevard des airs enchaîne les succès. En janvier 2013, ils sont nommés dès leur première tournée aux « Victoires de la musique » dans la catégorie « Révélation Scène ». Le nouvel album sortira en juin avec des collaborations avec Zaz et Ska-P.

Lui est auteur, compositeur et interprète, TIBZ l'un des talents de l'écurie My Major Company est également de la partie. Inspiré des mélodies pop folk américaines, il nous dévoile un univers musical bien à lui, composé de ballades aux sonorités folk, son nouveau single "On n'est pas bien là" respire le soleil, à écouter sur Tendance Ouest.

Autre révélation grâce au télé-crochet The Voice 2014, Igit arrive avec un nouvel EP, "Les voiles", dans lequel Folk, Blues et Electronique se marient à la perfection.

La Cannoise de 27 ans participe à la 5ème saison des "Anges de la téléréalité" et a connaît le succès avec les hits "Love Is What You Make Of It", "Love Not Money" et "Rise Up" extrait de son premier disque #Holdup. Maude était sur la scène du Tendance Live à l'Anova d'Alençon samedi 25 janvier 2014 et revient en Normandie pour notre plus grand plaisir.

Les DJs

Que serait un Tendance Live sans l'ambiance clubbing ?

Tristan Garner vient jouer dans la Monaco du Nord, celui qui débute sa carrière en 2006 sur le label d'Antoine Clamaran, ancien DJ résident du Queen à Paris. Il fait rapidement partie de la nouvelle génération de la "French Touch". Ses titres sont joués par les plus grands DJs de la planète à l'instar de Bob Sinclar, Erik Morillo ou encore David Guetta. Durant l'été 2012, il fonde REEPUBLIC réunissant Sébastien Benett, Antoine Clamaran, Gregori Klosman ou encore...

Michaël Canitrot, le créateur des célèbres soirées chics "So Happy in Paris" aux Bains Douches sera lui aussi derrières les platines du concert Tendance Live. Son péché mignon ? Transformer de nombreux lieux en dancefloor géant aux quatre coins de la planète. Il collabore avec les événements les plus prestigieux (Festival de Cannes) et les plus grandes marques de luxe. Il a réalisé de nombreuses compilations et continue de mixer dans les plus grands clubs mondiaux.

Rendez-vous ce samedi 20 juin, Place de la Fontaine Bedeau à Granville, en bord de mer pour le Tendance Live, un grand concert gratuit à partir de 19h00.

Tendance Ouest, LA radio du live en Normandie!