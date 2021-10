Ryad (AFP). Yémen: Ryad dit perdre patience face aux violations de la trêve

La coalition menée par l'Arabie saoudite contre les rebelles chiites houthis au Yémen a prévenu vendredi qu'elle perdait patience face aux "violations" répétées de la trêve humanitaire. Les rebelles Houthis "ont poursuivi (jeudi), pour la deuxième journée consécutive, la violation de la trêve" entrée en vigueur mardi soir, a indiqué la coalition dans un communiqué. Elle accuse les Houthis d'avoir bombardé les forces saoudiennes dans des régions frontlières et d'avoir procédé de nouveau à "des mouvements de troupes, à des opérations militaires et des attaques aux canons de chars et aux obus contre des habitations dans sept provinces, dont Aden", dans le sud du Yémen. Dans son communiqué, la coalition assure vouloir "faire réussir la trêve humanitaire" mais "elle prévient aussi les miliciens chiites et leurs alliés que la retenue et le respect de la trêve ne dureront pas longtemps si les miliciens continuent à violer la trêve". "Le commandement de la coalition prendra alors les mesures appropriées pour dissuader de telles pratiques", ajoute le communiqué. La coalition avait déjà repertorié pour le premier jour de la trêve 12 infractions au cessez-le-feu à la frontière saoudo-yéménite et au Yémen. Entrée en vigueur mardi soir pour une période de cinq jours renouvelables, la trêve est destinée à permettre l'acheminement des aides humanitaires à la population qui manque de tout. Elle a été initiée par l'Arabie saoudite, chef de file d'une coalition arabe qui a lancé le 26 mars une campagne aérienne pour tenter d'empêcher les rebelles chiites de prendre le contrôle total du Yémen.

