Orphée aux enfers : succès populaire mais échec financier

Dans un communiqué reçu jeudi 14 mai, les créateurs de l'opéra Orphée aux enfers ont souligné "un grand succès populaire et artistique" avec 6 000 spectateurs en trois représentations au Zénith de Caen. Mais c'est un échec financier : la production se dit "très loin d’équilibrer le budget" ; elle s'est déclaré en cessation des paiements auprès du Tribunal de Grande Instance et demande un moratoire pour tenter de trouver des financements complémentaires. "Il s'agissait d'une première, et il est rare de ne pas être en déficit lors d'une première édition", défend la production.

La Fabrique opéra est à l'origine d'Orphée aux enfers, opéra collaboratif monté à Caen par un petit groupe de professionnels et de nombreux amateurs, notamment le choeur universitaire et des lycéens.