Washington (AFP). Etats-Unis: le conducteur du train ne se souvient de rien

Le conducteur du train qui a déraillé mardi soir à Philadelphie (est des Etats-Unis) ne se souvient pas de l'accident qui a fait au moins 7 morts et plus de 200 blessés, a affirmé son avocat sur la chaîne ABC News. Le conducteur du train, qui roulait deux fois plus vite que la vitesse autorisée quand il est sorti des rails, a été identifié dans les médias comme étant Brandon Bostian, un New Yorkais de 32 ans. M. Bostian "se souvient conduire le train. Il se souvient se rendre dans cette zone d'une manière générale (mais) n'a absolument aucun souvenir de l'accident ou de quelque chose d'anormal", a déclaré son avocat Robert Goggin sur ABC News mercredi soir. "L'autre chose dont il se souvient c'est d'avoir été projeté, d'avoir repris ses esprits, d'avoir retrouvé son sac, pris son téléphone portable et appelé le 911", qui est le numéro d'urgence aux Etats-Unis, a ajouté l'avocat. M. Bostian ne se souvient pas avoir procédé à un freinage d'urgence. "Il a dit qu'il arrivait sur un tronçon où la vitesse est limitée. () Et la chose dont il se souvient ensuite c'est de s'être réveillé et de chercher son téléphone", a rapporté son avocat. M. Bostian a été "très bouleversé" d'apprendre par la suite ce qui était arrivé. Il coopère avec les autorités, auxquelles il a donné un échantillon de son sang et remis son téléphone portable, selon son avocat. Le conducteur souffre d'une commotion cérébrale et d'une blessure à la tête qui lui a valu 14 points de suture. Il a aussi été blessé aux jambes. Le maire de Philadelphie Michael Nutter a estimé jeudi sur la chaîne CBS que le conducteur s'était montré "imprudent et irresponsable". "Je ne sais pas ce qui s'est passé avec lui, ce qui s'est passé dans la cabine" de pilotage du train. "Il n'y a aucune excuse possible", a-t-il ajouté. Mardi soir, le train 188 de la compagnie ferroviaire publique Amtrak qui reliait Washington à New York a pris un virage à 170 km/h, soit deux fois la vitesse autorisée, avant de freiner d'urgence et de dérailler, selon les enquêteurs. L'accident aurait pu être évité si des limiteurs de vitesse avaient été installés sur la voie comme requis par le Congrès d'ici la fin de l'année, ont-ils plaidé.

