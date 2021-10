Marina Kaye en Normandie lors de sa tournée 2015

Le titre "Homeless" a rapidement accru la popularité de la gagnant de l'émission La France a un incroyable talent 2011 et forte de ce succès, elle publie ce lundi 18 mai l'intégralité de son album Fearless enregistré à New-York et Londres.

Elle vient de rendre disponible le morceau "Freeze Me Out" en écoute sur la plateforme Deezer et viendra vous jouer l'ensemble de son répertoire en fin d'année au Cargö à Caen dans le cadre sa tournée avec "Live Nation".

Voici les dates de ses différentes étapes :

Samedi 14 Novembre – BORDEAUX / Rock School Barbey

Dimanche 15 Novembre – TOULOUSE / Le Bikini

Mercredi 17 Novembre – MARSEILLE / L’Espace Julien

Jeudi 18 Novembre – NICE / Théâtre Lino Ventura

Vendredi 20 Novembre – CLERMONT-FERRAND / La Coopérative de Mai

Samedi 21 Novembre – LYON / Le Ninkasi Kao

Dimanche 22 Novembre – NANCY / L’Autre Canal

Mardi 24 Novembre – STRASBOURG / La Laiterie

Mercredi 25 Novembre – LILLE / Le Splendid

Vendredi 27 Novembre – RENNES / L’Antipode

Samedi 28 Novembre – BREST / Le Vauban

Dimanche 29 Novembre – CAEN / Le Cargo

Mercredi 2 Décembre – PARIS / Le Trianon

Les préventes continuent jusqu'au vendredi 15 Mai à 18h sur www.MarinaKaye.com puis la billeterie ouvrira officiellement ce lundi 18 mai 2015 à 10h sur www.livenation.fr.