Paris (AFP). Saint-Ouen: opération policière visant vendeurs de drogue et consommateurs

Saint-Ouen: "Une opération conjointe de la police et des douanes est déployée depuis hier après-midi à Saint-Ouen. Elle cible non seulement les vendeurs mais aussi les consommateurs", indique le ministre de l'Intérieur, au journal. "On ne pas accepter que des habitants des quartiers plus favorisés viennent tranquillement s'approvisionner en produits prohibés, perturbant la vie locale et contribuant à la dégradation de l'ordre et de la tranquillité publique", explique M. Cazeneuve qui annonce également, "sans les dévoiler", des "opérations de police" dans les jours qui viennent. Parmi les nouvelles mesures pour la sécurité des habitants de Saint-Ouen, le ministre de l'Intérieur assure que "près de 50 policiers des compagnies républicaines de sécurité seront présents en permanence sur la ville. Ce dispositif de sécurisation de la voie publique sera dynamique et réactif." "Douze nouvelles caméras" seront installées qui "permettront la couverture de deux nouveaux périmètres", ajoute le ministre. Ce dernier précise que "c'est un projet municipal" que le gouvernement va "contribuer à financer". "L'ensemble des acteurs, acheteurs, rabatteurs, guetteurs, vendeurs et organisateurs, qui contribuent à la prospérité de ce trafic local, sont visés et feront l'objet systématiquement d'un traitement pénal dissuasif", prévient Bernard Cazeneuve avant de conclure : "je le dis à tous ceux qui profitent de ce système, mon objectif c'est de mettre fin aux trafics, pour longtemps." Une centaine d'habitants de tous âges, se sont réunis dimanche à Saint-Ouen, à l'appel d'un collectif de mères de famille pour dire "stop" à la violence, après une série de fusillades dont la dernière fin avril à l'arme automatique a fait trois blessés, des acheteurs présumés. Face à l'urgence de la situation, le maire divers-droite de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), William Delannoy, et le député PS Bruno Le Roux avaient été reçus début mai par le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, qui avait promis des moyens.

