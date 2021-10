Britney Spears et Iggy Azaela sont des "Pretty Girls" dans les 90's

Britney Spears et Iggy Azalea semblent avoir trouvé leurs marques ensemble sur une chanson qui devrait nous accompagner tout l'été.

Pour illustrer "Pretty Girls" le duo a mis en ligne un vidéoclip qui nous rappelle l'époque de "Baby One More Time" ou The Princess of pop avait encore cette fougue de jeune adolescente.

Ici nous replongeons dans les années 90 ou les postes transistors et tenues flashy étaient légion. Cramponnez vous, vous voilà embarquer à bord de la décapotable pour un flashback de 4'30.