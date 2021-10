Tournoi de futsal à Caen

Amateurs de futsal, rendez-vous ce week-end de l'ascension à Caen pour profiter d'un tournoi. Les jeunes participeront pour la 1ère fois à cette édition avec des catégories U15 et U17.

Les matchs qualificatifs commenceront à 10h. Les 1/4 de finales auront lieu vers 16h30, les 1/2 à 18h et la finale à 19h.

Sur le même planning, les seniors feront leur tournoi le samedi 16 mai.

Le public est invité à supporter les équipes normandes et franciliennes aux gymnases du chemin vert et de la maladrerie durant ces 2 journées. Retrouvez plus d'infos sur www.aslcv.fr

Ecoutez Joss Hombessa, responsable de la section Futsal, nous présenter le tournoi: