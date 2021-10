Découvrez à quoi ressemblera la pointe de la Presqu'île de Caen

Une fois que la bibliothèque multimédia ouvrira ses portes à l'automne 2016, les Caennais pourront s'approprier pleinement ce bout de territoire reconverti. Depuis 2012, une équipe d'urbanistes travaille au décor de cet espace qui alimentera la nouvelle identité de Caen. "C'est un cadeau inestimable que d'avoir un tel espace en cœur de ville", rappelle Michel Desvigne, maître d'oeuvre, Grand Prix de l'urbanisme en 2011 et à qui les Marseillais doivent le réaménagement du vieux-port. "La particularité de ce site, c'est la présence de très grands ensembles comme la bibliothèque ou le tribunal, sans oublier l'école des arts et le Cargö à proximité, et il faut donc un aménagement bien adapté pour que le public s'empare de ces lieux à l'échelle particulière."

Une immense pelouse, grande comme quatre terrains de football, scindera la pointe de la presqu'île, avec une banquette circulaire en "adéquation avec la dimension du vide", selon Inessa Hansch, architecte. Elle sera orientée en direction de l'abbaye-aux-dames et sera de nature à accueillir des événements ouverts au grand public (cinéma en plein air, manifestations sociales et culturelles, concerts...).

Six estacades en bois avec des bancs intégrés doivent par ailleurs habiller le canal du côté de l'avenue Berthelot. Ils surplomberont l'eau, et "ressembleront à de petites salles en plein air". Enfin, sur le quai François Mitterrand, un préau de 40m de long abritera les équipement du club de kayak. Un mur de bateaux sera notamment constitué pour rappeler le caractère fluvial de l'endroit.

Les travaux se dérouleront en six grandes étapes.

De juin à septembre, la partie nord de la grande pelouse sera amorcée, suiviz d'aménagements autour du palais de justice fin juillet.

De septembre à novembre, le terrassement de la pelouse commencera, accompagné d'une dépollution de ertains espaces. Le parking de 100 places à la pointe est de la Presqu'île ouvrira.

Jusqu'à la fin de l'année, des travaux seront réalisés dans ce secteur, pendant qu'en novembre et décembre, les estacades seront installées sur le canal Berthelot. Des arbres seront également plantés à cette époque.

Au cours du premier semestre de l'année 2016, la pelouse sera consolidée et le chantier sur le quai François Mitterrand qui à terme sera piéton, commencera.

En mai, la pointe de la presqu'île connaîtra une évolution majeure en termes de circulation automobile. La pelouse sud sera aménagé. Les travaux commenceront au club de kayak et les pourtours de la Bibliothèque multimédia à vocation régionale seront complétés.

De septembre à décembre, les derniers aménagements seront achevés, notamment la pelouse sud.