Rouen : Curieux Printemps vient d'éclore

La programmation propose donc plus de 90 rendez-vous en grande majorité gratuits sur l'ensemble du territoire de la Métropole et des initiatives très originales et souvent participatives. Mêlant visites théâtralisées, conférences musicales, cirque, danse, ciné-concerts, contes musicaux ou encore ateliers pédagogiques, Curieux Printemps mise sur la diversité et souhaite décloisonner les genres. Avec une visée démocratique, le festival propose d'apprendre en s'amusant. Initiation au jazz, concert à domicile, le festival fait tomber les barrières et nous ouvre les yeux sur la création contemporaine grâce à sa forme festive. De quoi devenir curieux.

Pratique. Du 8 au 31 mai. Sur le territoire de la Métropole de Rouen. www.curieuxprintemps.fr