Mine d'or Musique: les sorties CD de la semaine du 7 mars

voici les sorties d'albums de la semaine.



Avril Lavigne

Voici aujourd'hui le 4ème album studio d'Avril Lavigne. La chanteuse canadienne sort après 4 ans d'absence Goodbye Lullaby. Une musique rock toujours aussi dynamique, comme on peut l'entendre avec son 1er single « What the hell » que vous avez pu découvrir sur Tendance Ouest:

Thomas Fersen

Découvrez dès aujourd'hui également « Je suis au paradis » de Thomas Fersen, son 8ème album studio. Dans ce disque, Thomas Fersen convoque des histoires de fantôme, enfants sorcière, Clair de lune coquin et un Comte Dracula qui rôde au milieu de tous ces personnages. Un univers bien à lui qu'il décline en 12 chansons. Le 1er extrait de son album s'appelle « Parfois au clair de Lune ».



The Do

Enfin le deuxième album de The Dø qui parait 2 ans après le succès de leur premier album "A Mouthful" arrive dans les bacs. Il passent désormais en tournée de 3 personnes sur scène à 7, avec plus d'instruments rééls et moins d'orchestration. Le disque s'appelle « Both ways open jaws » et voici le 1er extrait « Too insistent »:

