WikiPME, le réseau social pour entrepreneurs rencontre les start-up normandes

C'est le pari fait par cinq entrepreneurs français qui viennent de fonder WikiPME, une plateforme collaborative sur le web ouverte début 2015.

Mutualiser les fonctions

Trois d'entre eux - Éric Dadian, Aubry Hanrion et l'ancien ministre Hervé Novelli - sont venus mardi 12 mai à Seine Innopolis à la rencontre d'une centaine d'entrepreneurs normands pour les convaincre d'un fait économique nouveau, résumé par Éric Dadian : "Nous sommes entrés dans l'ère collaborative." Concrètement, WikiPME permet aux entrepreneurs de poser des questions et de trouver des réponses : "Si un entrepreneur veut trouver à proximité un client ou fournisseur, il regarde sur la plateforme et, grâce à une géolocalisation (disponible en juin), peut voir les profils qui l'intéressent. WikiPME peut aussi permettre de mutualiser des fonctions : des entreprises peuvent partager un directeur commercial, un restaurant d'entreprise ou même une crèche d'entreprise."

La Normandie a, selon Éric Dadian, toute sa place dans ce processus : "C'est une région très dynamique, où l'industrie se tertiarise." WikiPME espère compter 100 000 entrepreneurs d'ici deux ans. Les entrepreneurs normands entendent bien y contribuer pleinement.