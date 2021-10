Elections régionales en Normandie : Françoise Guégot se positionne pour l'UMP

"Jusqu'à preuve du contraire, je suis candidate à la présidence de la région." Françoise Guégot est claire : la députée seinomarine, désignée récemment chef de file pour l'UMP en Normandie au côté de Véronique Louwagie, députée bas-normande, entend bien mener la campagne des régionales.

Mais deux questions restent en suspens : quelle place pour la seconde chef de file, Véronique Louwagie ? Et quel positionnement de l'UDI dans cette campagne. A la première interrogation, Françoise Guégot évoque à demi-mot que la logique veut que Véronique Louwagie lui passe définitivement le relais cet été et s'efface à son profit.

Quelle place pour l'UDI ?

Quant à la seconde interrogation, le flou est bien plus grand. "Les discussions avec nos partenaires de l'UDI sont en cours, rien n'est fait", concède Françoise Guégot. Si les listes d'union devraient prévaloir, en Normandie comme dans le reste de la France, reste à connaître l'étiquette politique du candidat. Surtout que la députée seinomarine a ici un adversaire de choix à la candidature, en la personne d'Hervé Morin (UDI), ancien ministre de la Défense qui a pour lui une certaine notoriété médiatique. Mais là encore, Françoise Guégot avance ses pions : "L'UMP est le premier parti de France et a des idées à défendre." Façon de peser dans le choix final de la tête de liste. A la fin de l'été, cette dernière devrait être définitivement connue.

Quelle capitale ?

Concernant le choix de la capitale, Françoise Guégot ne semble pas croire à "une capitale à deux ou trois têtes", entendez par là une situation où une ville - Caen ou Rouen- accueillerait la Préfecture de Région et l'autre l'Assemblée régionale. "Cela me semble compliqué. Je ne suis pas certaine que ce soit l'organisation la plus efficace", pointe-t-elle. Et de défendre une situation où la même ville accueillerait et la capitale et l'assemblée régionale.

Programme

Le programme, lui, devrait être affiné en septembre. Pour l'heure, l'élue avance un trio "formation-emploi-innovation" à mettre en avant. Françoise Guégot a également envoyé une lettre aux Normands où elle évoque quelques pistes de réforme sans toutefois aller plus loin dans le détail. A partir du mois de juin, l'élue partira à la rencontre des acteurs bas-normands, une région où elle n'est pas encore très connue.