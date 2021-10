Cannes (AFP). Festival de Cannes 2015: moteur mercredi!

Une affiche monumentale avec le visage rayonnant d'Ingrid Bergman surplombe les 24 marches les plus convoitées de Cannes, les vedettes planétaires sont en route pour l'ouverture mercredi de la 68e édition du Festival au jury coprésidé par le duo américain iconoclaste des frères Coen. On visse encore quelques boulons, les obsédés des autographes ont installé leurs escabeaux cadenassés devant la voie des limousines des stars, un premier tapis rouge de 60 mètres de long est prêt pour habiller mercredi les marches Le marathon cinématographique de douze jours peut commencer pour les quelque 36.000 professionnels accrédités. Plus de 50 films seront projetés du 13 au 24 mai en sélection officielle, dont 19 sont en compétition pour la Palme d'or. S'y ajoutent plusieurs sélections parallèles très courues. Le cérémonie d'ouverture mercredi soir du plus grand festival mondial de cinéma sera française jusqu'au bout des ongles. L'acteur Lambert Wilson endossera l'habit du maître de cérémonie. Le directeur de l'opéra de Paris, Benjamin Millepied (époux de l'actrice Nathalie Portman), présentera une chorégraphie inspirée de la scène d'amour de Vertigo (Sueurs froides) d'Hitchcock. Et c'est une réalisatrice française, Emmanuelle Bercot, qui ouvrira les projections avec "La Tête haute", film hyper réaliste sur le parcours d'un jeune délinquant, où elle dirige notamment Catherine Deneuve incarnant un juge pour enfants. Cannes fait cette année une haie d'honneur à la France, avec cinq longs métrages en course pour la Palme d'Or et un quart des films toutes sections confondues. Egalement de retour sur la Croisette en ce tout début de Festival, Adèle Exarchopoulos (Palme d'Or 2013 pour "La Vie d'Adèle"). Elle s'est muée en passionaria dans "Les Anarchistes", du réalisateur Elie Wajeman, film d'ouverture jeudi de la Semaine de la critique, sélection parallèle destinée à dénicher de nouveaux talents. - Forces de l'ordre - Mais mercredi, toute l'équipe de "Mad Max: Fury Road", suite de la saga culte de l'Australien George Miller et succès davantage garanti au box office international avec sa violence brute et ses cascades, raflera sans aucun doute l'attention médiatique. Sous la pinède de l'hôtel Eden Roc au Cap d'Antibes, la beauté blonde Charlize Théron se prêtera aux questions des médias sur sa métamorphose en écorchée vive au crâne rasé. Le film sera projeté hors compétition jeudi. Sont attendues en compétition cette année: l'actrice Kate Blanchett dans un drame romantique des années 50 "Carol" et Marion Cottillard dans une adaptation de "Macbeth". Le réalisateur Woody Allen livrera son nouvel opus, "Un homme irrationnel", mais hors compétition. Seront aussi au rendez-vous Gérard Depardieu, Vincent Cassel, Naomi Watts, Nanni Moretti et bien d'autres. Côté coulisses, les forces de l'ordre ont tenu mardi matin une ultime réunion préparatoire sur la sécurité, rehaussée d'un cran cette année dans le contexte des attentats terroristes de janvier contre Charlie Hebdo. Le braquage osé d'une bijouterie Cartier (17,5 millions de butin), huit jours avant le festival, a jeté un froid chez les commerçants de la Croisette. Dans les hôtels de luxe barrés de bandeaux promotionnels, certains dévoilent leurs hôtes. Le nouveau président du festival, Pierre Lescure, aura ses quartiers au Carlton. Le Majestic, où un salon de 450 m2 abritera la maison de haute couture Dior et verra défiler des belles venues enfiler leur robe du soir, abritera trois des neuf membres du jury: la Française Sophie Marceau, l'Américain Jake Gyllenhall et le Mexicain Guillermo del Toro. Ils croiseront entre deux séances l'Italo-américaine Isabella Rossellini, présidente du jury "Un certain regard", une section officielle qui présente des films atypiques ou des réalisateurs peu connus. Centre névralgique, le Palais des festivals de Cannes, "bunker" massif vilipendé dès son inauguration il y a plus de trente ans, a subi trois programmes successifs de travaux d'embellissement et de remise aux normes. Les festivaliers vont notamment découvrir les 2.300 fauteuils bicolores légèrement incurvés spécialement conçus pour le Grand Auditorium Louis Lumière, salle de projection de la sélection officielle et de la remise de la Palme d'Or. Pendant le festival, quelque 12.000 professionnels de l'industrie du cinéma se bousculeront par ailleurs au "Marché du film", où des centaines de long-métrages seront projetés dans une ambiance plus confidentielle.

