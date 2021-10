Sanaa (AFP). Yémen: fortes explosions après un raid contre un dépôt d'armes près de Sanaa

De puissantes explosions ont secoué lundi la capitale yéménite Sanaa après un raid aérien de la coalition menée par l'Arabie saoudite qui a touché un dépôt d'armes et de munitions tenu par la rébellion chiite, a rapporté un correspondant de l'AFP. L'aviation a pris pour cible ce dépôt et un camp militaire situés dans le Mont Noqom, une colline surplombant les quartiers est de la capitale, ont indiqué des témoins qui ont fait état de deux raids aériens. Les explosions étaient si intenses qu'elles ont fait s'envoler des pièces d'artillerie, et l'une d'elles s'est écrasée sur le toit d'un immeuble résidentiel, ont ajouté les témoins sans pouvoir dire dans l'immédiat s'il y avait des victimes. Des colonnes de fumée se sont formées au-dessus de site bombardé. L'attaque est intervenue alors que la coalition a intensifié ses frappes au Yémen, notamment sur Sanaa, à la veille d'un cessez-le-feu. Cette trêve a été annoncée pour mardi soir par l'Arabie saoudite qui, à la tête de la coalition, a lancé le 26 mars une opération militaire afin d'empêcher la rébellion chiite pro-iranienne de prendre le contrôle de l'ensemble du territoire yéménite. Un précédent raid sur une base à Sanaa contrôlée par les rebelles, où étaient stockés des armes et des missiles, avait déclenché des explosions sans précédent, qui avaient fait 38 morts et 532 blessés parmi les civils le 21 avril.

