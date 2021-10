Saada (Yémen) (AFP). Yémen: raids de la coalition avant une trêve proposée par Ryad

L'aviation de la coalition conduite par l'Arabie saoudite a lancé lundi de nouveaux raids contre les rebelles chiites au Yémen, à 36 heures de la trêve proposée par Ryad pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire. Des raids ont visé pour la troisième nuit consécutive la région de Saada, fief des rebelles Houthis dans le nord du Yémen, ont rapporté des témoins. Selon des agences humanitaires, quelque 70.000 civils ont fui en trois jours la province de Saada, prise pour cible par la coalition après des tirs sur le territoire saoudien en provenance de cette région frontalière. "Nous vivons une situation très difficile", a indiqué l'un des habitants de cette province, sous le couvert de l'anonymat. "Nous voulons quitter Saada mais ne pouvons pas le faire en raison d'un manque d'argent et d'une pénurie de carburant", a-t-il ajouté. "Les Houthis tentent d'empêcher les gens de fuir", a-t-il affirmé. Lundi matin, l'aviation de la coalition a par ailleurs bombardé des positions des Houthis et de leurs alliés, des militaires fidèles à l'ancien président Ali Abdallah Saleh, autour de la capitale Sanaa, ont rapporté des habitants. A Aden, la grande ville du sud, 19 personnes ont été tuées et 93 autres blessées dimanche dans des combats, selon un bilan communiqué lundi par une source médicale. La ville est le théâtre d'affrontements entre rebelles et combattants loyaux au président en exil Abd Rabbo Mansour Hadi. Ryad a proposé vendredi qu'un cessez-le-feu prenne effet mardi soir et pour cinq jours renouvelables, à condition que les rebelles s'engagent à le respecter. Les Houthis ont dit dimanche être prêts à "réagir positivement à tout effort, appel ou mesure qui aiderait à mettre fin aux souffrances" de la population yéménite.

