Matang Raya (Indonésie) (AFP). Un nouveau bateau, avec 400 migrants à bord, secouru au large de l'Indonésie

Un nouveau bateau transportant 400 migrants venus de Birmanie et du Bangladesh a été secouru par les autorités indonésiennes au large d'Aceh, dans le nord-ouest du pays, au lendemain de l'arrivée par la mer de 600 autres personnes. "Notre équipe de secouristes a découvert un nouveau bateau transportant plus de 400 migrants, des Rohingyas de Birmanie et des Bangladais, en train de dériver au large d'Aceh ce matin", a déclaré un responsable des secours provinciaux à l'AFP. D'autres bateaux transportant des migrants pourraient être sur le point de gagner les rives indonésiennes, a ajouté Budiawan, qui comme de nombreux Indonésiens n'a qu'un seul nom. Les pêcheurs aident les équipes de secours à patrouiller dans les eaux au large d'Aceh. Un millier de migrants sont désormais hébergés dans des centres, voire chez l'habitant, à travers la région. Ils reçoivent vivres et soins médicaux, a ajouté le responsable. Les autorités ont revu lundi à la hausse le nombre de migrants arrivés dimanche à Aceh, portant le chiffre de 469 à 573. Les Rohingyas de Birmanie sont une minorité musulmane apatride, considérée par l'ONU comme l'une des plus persécutées au monde.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire