Manille (AFP). Philippines: un millier d'évacués à l'approche d'un typhon

Plus de 1.200 personnes ont été évacuées à l'approche du typhon Noul dans le Nord des Philippines, où les autorités ont mis en garde dimanche contre les risques d'inondations, de glissements de terrains et de vagues géantes. Le typhon avait légèrement ralenti sa course dimanche matin, à 17 km/h mais s'est renforcé, avec des vents soufflant en rafales de 205 km/h, en approchant la partie septentrionale de l'île principale de Luzon, a expliqué Esperanza Cayanan, directrice de la division de la surveillance météorologique du gouvernement. La tempête, qui se trouvait à environ 140 km au nord-est de la province de Cagayan, devrait toucher terre dans l'après-midi ou la soirée. A titre préventif, plus de 1.200 personnes ont été évacuées dans les zones qui risquent d'être touchées par Noul, a dit Mina Marasigan, porte-parole du Conseil national de la gestion des catastrophes. "Certaines régions pourraient connaître des glissements de terrain, d'autres des inondations soudaines. Des régions côtières peuvent être touchées par des vagues allant jusqu'à 1,5 mètre de haut", a-t-elle déclaré à l'AFP. Ces vagues, qui ressemblent à celles provoquées par les tsunamis, sont une préoccupation majeure pour les autorités. Elles avaient été responsables d'un grand nombre des 7.350 morts ou disparus déplorés par les Philippines lorsque l'archipel avait été frappé en novembre 2013 par le super-typhon Haiyan. Parallèlement, plusieurs centaines de personnes vivant dans un hameau situé au pied du volcan Bulusan, dans le Sud de Luzon, ont également été évacuées. Les autorités craignent que les pluies ne se mêlent aux cendres accumulées sur les flancs du volcan et ne provoquent des glissements de terrain. Les liaisons maritimes par ferry ont été suspendues par précaution dans les zones à risques de même que certains vols intérieurs. Une vingtaine de typhons et de tempêtes frappent chaque année les Philippines, semant la mort sur leur passage.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire