Londres (AFP). Grande-Bretagne: David Cameron face à ses grands travaux

Le Premier ministre David Cameron planchait durant le week-end sur la composition de son équipe après sa victoire aux élections de jeudi qui ont chamboulé le paysage politique britannique, avec un gouvernement 100% conservateur, un débat accaparé par la question du maintien du Royaume-Uni dans l'UE et le spectre de l'indépendance écossaise. Le Premier ministre réélu a reconduit dès vendredi sa garde rapprochée dans un souci marqué de continuité, en confiant de nouveau les quatre postes clé de son cabinet à George Osborne (Finances), Theresa May (Intérieur), Philip Hammond (Affaires étrangères) et Michael Fallon (Défense). Les autres nominations devraient être annoncées lundi, avec la possible entrée au gouvernement de Boris Johnson, le maire de Londres et successeur potentiel de David Cameron à la tête des Tories dans quelques années. La victoire écrasante des conservateurs, combinée au fiasco d'une opposition décapitée, a dans l'immédiat renforcé le Premier ministre au-delà de toute attente. Le fait qu'il dispose, contrairement à 2010, d'une majorité absolue lui permet de composer une équipe à sa main, sans faire de compromis. Il pourra à la fois "caser" un plus grand nombre d'ambitieux de son parti et faire une plus grande part à la frange eurosceptique. La reconduction de Philip Hammond constitue un premier signal en ce sens. Avec une majorité de 331 députés sur 650, le gouvernement ne sera cependant pas à l'abri d'une rébellion de son arrière-garde la plus virulente. Sept mutins pourraient suffire pour le mettre en difficulté au Parlement, notamment au sujet du référendum sur l'appartenance à l'Union européenne promis d'ici 2017. "Le parti soutient le Premier ministre à 100% au moment d'aller défendre la Grande-Bretagne à Bruxelles et de se battre pour une UE plus efficace", a assuré à la BBC un ténor des députés conservateurs eurosceptiques, Mark Pritchard. - 'Avancer vite' - Cela pourrait changer, si David Cameron, dont la marge de man?uvre est étroite, ne parvient pas à contenter la soif de réforme européenne de son aile droite. Vendredi, la Commission européenne a rappelé que la libre circulation des personnes, des biens, des capitaux et des services n'était "pas négociable". Le président français François Hollande a insisté sur le fait qu'il y avait "des règles en Europe". Dès lors, "David Cameron voudra avancer vite pour appliquer les aspects les plus controversés de son programme, tant que sa victoire est fraîche et que ses ennemis, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de son parti, sont en plein désarroi", écrit Francis Elliot, rédacteur en chef du service politique du Times. Comme en 2010, le Premier ministre va utiliser les deux premières années de son mandat pour imposer l'essentiel des nouvelles mesures d'austérité, le plan d'économie de 30 milliards de livres, les coupes dans les aides sociales de 12 milliards, censées permettre d'éradiquer le déficit public d'ici 2018. Venus exprimer leur mécontentement suite au maintien au pouvoir de David Cameron, des dizaines de manifestants anti-austérité ont affronté les forces de l'ordre samedi près de Downing Street. 17 manifestants ont été arrêtés et deux policiers ont été hospitalisés. Mais le Premier ministre réélu va surtout s'atteler à ses deux dossiers prioritaires: l'organisation d'un référendum sur l'UE. Et la gestion de la "question écossaise" après le triomphe du SNP, vainqueur de 56 des 59 sièges dans la région septentrionale, propre à réveiller les ardeurs indépendantistes, en Écosse et ailleurs. "Une Nation, la mission de Cameron", titrait samedi le Financial Times. Les deux problématiques sont en partie liées puisqu'une sortie du Royaume-Uni de l'UE pourrait précipiter celle de l?Écosse europhile du Royaume-Uni. A peine réélu, David Cameron a réédité sa promesse de transférer de nouveaux pouvoirs à l?Écosse, au Pays de Galles et à l'Irlande du nord, selon les préconisations de la commission Smith convoquée après le référendum écossais.

