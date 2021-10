Un violente collision frontale ce samedi 09 mai, un peu avant 9h dans l’ Orne, à Chaumont près de Gacé, sur la RD 438, lieu-dit la Haraudière.

Un accident entre deux voitures. Un homme de 28 ans a été grièvement blessé son état a nécessité qu'il soit héliporté vers le CHU de Caen. Dans le second véhicule, une femme âgée de 53 ans et un homme âgé de 54, plus légèrement blessés ont été évacués vers le centre hospitalier de L’Aigle.