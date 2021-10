Nyon (Suisse) (AFP). Fair-play financier: Monaco sanctionné par l'UEFA

L'AS Monaco a été sanctionnée vendredi par l'UEFA d'une amende de 13 millions d'euros, dont trois ferme, et d'une limitation de recrutement au moins jusqu'à la saison 2016/2017, suite au non respect du fair-play financier, des sanctions acceptées par le club. L'amende sera retenue sur ses gains liés à sa participation cette saison à la Ligue des champions, où il a atteint les quarts de finale. Le club sera dispensé de verser le reste de la somme s'il revient rapidement à l'équilibre sur le plan financier. L'interdiction de recruter sera levée à la fin de la saison 2016/2017, si Monaco respecte les engagements pris auprès de l'UEFA. Le vice-champion de France ne pourra inscrire la saison prochaine que 22 joueurs dans une compétition européenne, contre 25 habituellement. Le club de la Principauté s'est engagé à ramener son déficit à 15 millions d'euros pour les deux prochains exercices, et à revenir à l'équilibre lors de la saison 2017/2018. "Suite aux efforts conséquents opérés par l'AS Monaco cette saison, des sanctions plus lourdes ont ainsi été évitées. Cette décision conforte le club dans son choix de redimensionner son projet", a réagi l'ASM dans un communiqué. Le club monégasque avait en effet largement dégraissé à l'été dernier, avec notamment la vente de James Rodriguez au Real Madrid pour 80 millions d'euros, le prêt de Falcao à Manchester United qui n'a pas encore levé son option d'achat. - L'Inter Milan, le plus sanctionné - Outre Monaco, l'Inter Milan, l'AS Rome, le Besiktas et six autres clubs européens ont été épinglés par la chambre d'instruction de l'Instance de contrôle financier des clubs (ICFC) de l'UEFA, en raison du non respect du fair-play financier. Ce principe veut qu'un club ne peut pas dépenser plus qu'il ne gagne, sous peine de sanctions pouvant aller jusqu'à l'exclusion des compétitions européennes. Les sanctions sont plus lourdes pour l'Inter Milan, condamné à une amende de 20 M EUR, dont 6 M EUR fermes. Le club dont le recrutement sera encadré, ne pourra de plus inscrire que 21 joueurs en compétition européenne la saison prochaine, puis 22 la saison suivante. L'AS Rome devra de son côté s'acquitter d'une amende de 6 M EUR, dont 2 M EUR fermes et voit également son recrutement encadré. Pour le Besiktas, l'amende s'élève à 5,5 M EUR, dont 1,5 ferme et le recrutement est également sous contrôle. Au printemps dernier, neuf clubs avaient déjà été sanctionnés pour non conformité avec le fair-play financier, notamment le Paris SG et Manchester City. Tous avaient accepté leurs sanctions disciplinaires, réglementaires ou financières, et aucun n'a voulu faire appel devant l'UE ou le Tribunal arbitral du sport (TAS). L'UEFA avait infligé au PSG une amende de 60 millions d'euros, dont 20 ferme, pour avoir contrevenu aux règles du fair-play financier. Elle l'avait également obligé, entre autres, à ne pas augmenter sa masse salariale pendant deux saisons. Alors que le PSG espère un assouplissement des contraintes du fair-play financier de la part de l'instance, ce sont ses supporteurs qui sont dernièrement montés au créneau. Ils ont assigné l'UEFA devant le tribunal de grande instance de Paris, pour dénoncer ce principe du fair-play financier qui induit "une distorsion de concurrence", selon l'Association des supporteurs en colère contre le fair-play financier, à l'origine de cette assignation.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire