Ryad (AFP). Yémen: la coalition arabe a bombardé le fief des rebelles

La coalition arabe menée par l'Arabie saoudite a bombardé le bastion des rebelles chiites au Yémen, en riposte à leurs attaques contre une région frontalière saoudienne, a rapporté vendredi l'agence officielle SPA. Les raids ont visé jeudi soir deux centres de contrôle, un site de communications et une usine fabricant des mines dans et près de la ville de Saada, la capitale de la province éponyme, a précisé l'agence saoudienne. Selon SPA, d'autres positions rebelles ont été "détruites" dans la province de Saada, une région frontalière de l'Arabie saoudite d'où les insurgés ont lancé en juillet 2014 leur offensive qui leur a permis de s'emparer de larges pans de territoires du centre et de l'ouest, dont la capitale Sanaa. La coalition formée de neuf pays arabes a lancé le 26 mars une opération aérienne contre les rebelles Houthis pour les empêcher de prendre le contrôle de l'ensemble du pays. Le président yéménite Abd Rabbo Mansour Hadi a fui son pays pour se réfugier en Arabie saoudite. Ces derniers jours, les Houthis ont multiplié les bombardements contre le sud du territoire saoudien, tuant dix civils alors que jusqu'ici, ils n'avaient visé que des militaires. Jeudi, le porte-parole saoudien de la coalition arabe a prévenu que les rebelles avaient, avec ces attaques, franchi une "ligne rouge". "L'équation a changé, le conflit a changé, et ils vont payer un prix sévère", a menacé le général Ahmed al-Assiri devant la presse. Il a indiqué que Saada figurerait parmi les cibles de la coalition.

