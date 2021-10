Idées loisirs Normandie : Week-end du 5 Mars

Grand spectacle à Equeurdreville aujourd'hui. Vous pourrez voir « Choeur et danses de l'armée Russe ». Dirigée par un Commandant , la troupe se compose de 50 danseurs et chanteurs exceptionnels de la région militaire de Moscou et présentera un florilège éblouissant des plus beaux chants et ballets au coeur de la Russie. Il reste des places pour la séance de 16h tout à l'heure. Tarif unique de 25¤.

Il y a du foot ce soir en ligue 1. Caen accueille Saint Etienne à 19h au stade Michel d'Ornano. Vivez cette rencontre en direct sur Tendance Ouest à partir de 18h45 avec les commentaires de Thibault Deslandes et Sylvain Letouzé. Le match est aussi à suivre sur le tendanceouest.com

Aujourd'hui le village OXYLANE de Mondeville vous propose un salon du modélisme et laisse la place à des maquettistes passionnés venant toute la basse Normandie pour exposer leurs ½uvres d'art.

Il y en a d'objets volants comme des avions, des bâtiments marins comme le célèbre 3 mats « Le bélém ». Des initiations à cet art minutieux vous sont proposées. C'est à partir de 14h et c'est gratuit.

Depuis hier, l'équitation est à l'honneur à Auvers . 3 week-ends de compétition à ne pas manquer avec le Prix de saut d'obstacle dimanche.



Demain, à la ferme culturelle du Bessin de Varembert, Geogeo fait son cirque! A la fois jongleur et équilibriste, il revisite clownesquement, à sa manière, les arts du cirque.

Venez en plus en famille vous exercer, vous amuser aux arts du cirque avec l'association Cirq 'O 'Clown. Au programme : jonglage, équilibre sur objet, courses de pédalettes C'est demain à 15h à Esquay sur Seulles.

A la maison de quartier de Venoix à Caen, il y a du théâtre qui vous est proposé. « Le mythoman show » retrace l'histoire vraie d'un membre de l'association, qui a usurpé la fonction de prêtre. Après un passage à la légion et quelques années de prison, il revient sur cette aventure. C'est ce soir à 20h30.



Cet après-midi, une animation danse vous est proposée de 15h à 18h dans le magasin GO SPORT à MONDEVILLE 2. En partenariat avec le Centre GERMAIN à Caen (école de danse Nathalie Durand), de nombreuses démonstrations de danses ainsi que la nouvelle collection seront présentés aux clients. Des réductions seront appliquées et vous pourrez gagner de nombreux lots.



Demain à Saint Lô, c'est la 1ère foire de printemps avec ventes de disque, DVD, livres (anciens et modernes), collections, brocante... C'est au foirail, à côté du parc expo de saint Lô de 8h à 18h demain. L'entrée est gratuite.



Il y a toujours du sport à Cherbourg avec le challenger DCNS. Les demi-finales seront jouées cet après-midi à partir de 12h30, demain ce sont les finales à partir de 14h15.

Et puis bien sûr le 137ème Carnaval de Granville bat son plein depuis hier et jusqu'à mardi! Aujourd'hui intronisation du roi «Batard'eau 1er» et remise officielle des clés de la ville par le Maire - Rd point du Calvaire à 14h15 ou encore demain départ de la grande cavalcade dès 14h. Rejoignez nous dès maintenant place du marché pour notre émission spéciale. Le programme complet du carnaval est à retrouver sur le tendanceouest.com