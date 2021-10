Les dockers exigent une revalorisation de leurs salaires. "Ce blocage empêche le second navire de la ligne Portsmouth-Caen, le Normandie, d’accoster et nous oblige à le dérouter vers un autre port", explique la direction de la Brittany Ferries. "Les perturbations occasionnées aux clients passagers et fret sont intolérables et mettent en danger la crédibilité de la compagnie".