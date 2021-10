Des collégiens caennais sur la scène du festival Beauregard (vidéo)

Ils jouaient à la salle du BBC en mars, ce jeudi au théâtre d'Hérouville, sont programmés en juin à Caen et Biéville-Beuville, puis sur la grande scène du festival Beauregard, le 1er juillet prochain. Ils, ce sont les collégiens du "School of rock" du collège Lechanteur : 24 jeunes réunis plusieurs fois par semaine autour de deux profs, Stéfan Ferey et Stéphane Besnier, pour interpréter des standards du rock ou de l'actualité récente. "C'est souvent une ménagerie à gérer", plaisante ce dernier, qui n'hésite pas à siffler et à crier ses conseils pour couvrir la musique amplifiée. Mais il n'y a aucun doute : ces jeunes-là sont motivés à bloc. Devant l'engouement général pour cette initiative originale – qui a remplacé l'an dernier le Lechanteur music club–, les organisateurs ont même dû mettre en place un casting. Cette année, 80 ont tenté leur chance... "Ce qui nous manque, c'est des voix de gars. Quand nos filles chantent Skip the use ou Shaka Ponk, ça manque forcément un peu de testostérone !"

Brigitte et Iggy Pop

Pour l'inauguration du festival Beauregard 2015, que les collégiens seront chargés d'animer depuis une des deux grandes scènes, la pression se fait sentir : "C'est un sacré challenge. Maintenant qu'on s'est engagés, il faut qu'on assure !" Les anciens ont même été appelés en renforts. Au programme du concert tant attendu, Julien Doré, les Brigitte ou Iggy Pop. Un dernier titre sur lequel le maire d'Hérouville, Rodolphe Thomas, a lui aussi prévu de jouer des baguettes...