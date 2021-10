La police reçoit un appel ce jeudi 17 mai à 4h du matin : un prostitué, témoin de la scène, a vu un autre prostitué, de nationalité péruvienne, se faire agresser au couteau. La victime, âgée de 45 ans et résidant à Rouen, a été touchée à l'omoplate et à la nuque et aurait reçu cinq coups de couteau. Elle a été évacuée au CHU Charles Nicolle de Rouen.

L'enquête a été confiée à la brigade criminelle de la sûreté départementale.