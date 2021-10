Dexter Saison 5 : ce soir sur Canal Plus.

The Voice of Holland, la nouvelle télé-réalité musicale de TF1 qui remplacera la Star Academy sera inspiré d'un programme hollandais. Dans cette emission, les candidats devront chanter devant un jury de quatre personnalités, mais sans que les jurés ne puissent voir le candidat. Pour l'heure, la chaine recherche actuellement les membres de son jury. Florent Pagny aurait ainsi été contacté par la production pour faire partie de l'émission et selon le magazine Télé star, la réponse est Non. Alors ? Qui sera dans le jury de "The Voice Of Holland" ? Nous devrions le savoir prochainement.



Philippe Candeloro a souhaité soutenir son ami Nelson Montfort et a exprimé son intention de quitter France Télévisions si le journaliste sportif polyglotte devait être remercié. Il a décidé de ne pas présenter les prochains Championnats du monde de patinage artistique sans Nelson par solidarité. Ce dernier sera convoqué jeudi prochain en conseil de discipline pour avoir eu l'intention de prêter son image à la société Athlénergy, sponsor des prochains championnats d'athlétisme qu'il devait commenter.



Enfin, si vous n'aimez pas les séries américaines, nous vous déconseillons de regarder TF1 la semaine du 19 au 25 mars prochain. En effet, la une a programmé une ou plusieurs série(s) américaine(s) chaque soir en première et/ou en deuxième partie de soirée. Dès samedi 19, c'est le grand marathon de la fiction américaine qui commence avec "New york section criminelle". Dimanche, place aux "Experts". "New York Unité Spéciale" sera diffusé lundi... Toute la semaine sera chargée de fictions américaines policières. La seule exception, c'est le jeudi avec une série policière, mais française avec trois épisodes de "Section de recherches". Au total, 20 épisodes de séries policières américaines seront programmées dont 12 inédits.



Enfin la sélection télé de l'expresso pour ce soir est l'excellente série "Dexter" sur Canal + dès 20h50. Reprise de la série sur la chaine cryptée avec la diffusion inédite en France de la saison 5 !

