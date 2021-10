Victoires de la musique 2011 : LE PALMARES

Artiste interprète masculin de l'année : Gaëtan Roussel

Artiste interprète féminine de l'année : Yael Naim

Vidéo-clip de l'année : Philippe Katerine - La banane

Album de l'année : Gaëtan Roussel - Ginger

Chanson originale de l'année (remise par le public via téléphone/SMS) : Zaz - Je veux

Spectacle musical-concert-tournée de l'année : Eddy Mitchell, ex-aequo Matthieu Chedid



Le 9 février dernier ont été récompensés :



Groupe ou artiste révélation du public : Lilly Wood and the Prick

Groupe ou artiste révélation scène : Ben l'Oncle Soul

Album de chansons : Bernard Lavilliers

Album rock : Gaëtan Roussel

Album de musiques urbaines : Abd Al Malik

Album de musiques du monde : Hindi Zahra

Album de musiques électroniques ou dance : Stromae



