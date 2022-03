Les députés ont adopté le texte conçu au lendemain des attentats de janvier, censé renforcer la lutte contre le terrorisme.

Pour Isabelle Attard, députée Nouvelle Donne du Calvados, il porte atteinte aux libertés fondamentales. Elle a donc voté contre. Ecoutez là, jointe par téléphone à l'Assemblée nationale :

Renseignement : Isabelle Attard vote contre, Laurence Dumont s'abstient

"Nous sommes tous des élus responsables qui souhaitons lutter contre le terrorisme. Nous voulons tous des services de renseignement efficaces. Mais nous estimons que la méthode choisie n'est pas la bonne", poursuit l'élue du bessin. "Je ne peux pas tolérer d'être traitée de non républicaine ou de non patriote par un ministre de l'Intérieur, tout simplement parce que je défends les libertés individuelles".

Laurence Dumont, députée socialiste du Calvados, s'est elle abstenue lors de ce vote. "Le texte suscite de nombreuses inquiétudes qui commandent de donner le temps nécessaire au débat et à la concertation. Au fil des débats, les députés ont fait évoluer ce projet de loi. De nouvelles garanties sur la préservation des libertés individuelles ont été obtenues. Néanmoins, des améliorations restent encore possibles. C’est la raison pour laquelle, sans défiance aucune vis à vis de ce Gouvernement, mais soucieuse de ne pas ouvrir de brèche pour l’avenir, et à ce stade du débat, je me suis abstenue".