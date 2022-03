"J'aurais voulu une autre fin politique pour Jean-Marie Le Pen"

En tant que responsable départemental du FN, comment vivez vous cette crise familiale au Front National ?

Au niveau local, cela ne change rien. Je n'assiste à aucune scission, crise, pas de signaux d'alerte : tout le monde soutient à présent la présidente du FN, Marine Le Pen, dont la ligne politique a été validée lors du dernier congrès. Je crois que la décision du bureau politique a été prise à la quasi-unanimité pour désapprouver les propos de Jean-Marie Le Pen. Nous soutenons Marine Le Pen dans sa démarche, même si l'on n'est conscients que c'est une décision douloureuse, lorsque l'on connaît le parcours de son père.

C'est difficile de voir le fondateur du parti être écarté ?

C'est sûr que j'ai une pointe de déception. J'aurais souhaité une autre fin politique pour Jean-Marie Le Pen. Il n'a pas manqué de courage pendant les 60 ans de sa vie politique. Il a été le seul à dire que la France n'était pas morte, le seul qui a porté pendant 40 ans le FN, qui a dit qu'il existait une ligne politique différente que la soumission à l'Europe, qui a combattu la lâcheté de l'UMP et du PS... J'ai un pincement au coeur de le voir suspendu de la sorte, mais nous n'avons pas le choix. Il a campé obstinément sur ses positions. Ce qui me gène le plus, c'est une fin comme celle-ci pour un monstre de la politique française.

C'est une fin, pour vous ?

Cela y ressemble fort... Il ne s'exprime plus au nom du FN, mais c'est une grenade dégoupillée. Ce n'est pas dans son caractère de se taire, on ne l'empêchera pas d'avoir des réflexions personnelles sur la politique française. Mais c'est la fin de Jean-Marie Le Pen au sein du mouvement qu'il a créé. Aujourd'hui la guerre est déclarée entre père et fille, il faut espérer que cela se tasse, les Français attendent autre chose de nous.

Jean-Marie Le Pen reste pour beaucoup de militants une figure importante. Craignez-vous de voir certains quitter le FN ?

Moi-même, j'ai assisté pour la première fois à l'un de ses meetings à la pelouse de Reuilly, dans les années 1990. Mais la ligne politique désormais, celle pour laquelle les adhérents ont voté lors des deux derniers congrès, c'est bien celle de Marine Le Pen. Je n'ai pas d'adhérent qui m'a appelé pour me dire "on s'en va s'il est suspendu". Tout le monde se regroupe derrière le chef, c'est Marine Le Pen, c'est elle qui portera les couleurs du FN en 2017, il n'y a pas de soucis en interne là-dessus.

BONUS AUDIO - Jean-Jacques Noël, secrétaire départemental du Front National dans la Manche