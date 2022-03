Guerre chez les Le Pen : le FN seinomarin soutient Marine Le Pen

En Seine-Maritime, les responsables du parti soutiennent Marine Le Pen. Le secrétaire départemental, Jacques Gaillard, souligne que l'antenne seinomarine du parti "réaffirme sa confiance totale et complète dans la ligne politique de Marine Le Pen et s'associe aux décisions du bureau politique. Plus que jamais, nous nous tenons derrière notre présidente qui représente l'espoir de millions de Français. Nous continuons à travailler sereinement dans la perspective des élections régionales de décembre 2015".

Depuis quelques semaines, Jean-Marie Le Pen, fondateur du Front National et président d'honneur du mouvement, s'oppose à sa fille Marine Le Pen, actuelle présidente du parti d'extrême-droite. Une guerre qui a connu son paroxysme hier, au cours du bureau politique du mouvement : Jean-Marie Le Pen a été suspendu et a tenu des propos très durs envers sa fille.