Porto (Portugal) (AFP). Manoel de Oliveira se livre dans un film posthume, tenu secret pendant 33 ans

Dans "La Visite ou Mémoires et Confessions", le cinéaste portugais Manoel de Oliveira, mort en avril dernier à l'âge de 106 ans, s'est livré à un exercice autobiographique à la diffusion volontairement posthume, présenté en première mondiale lundi à Porto. Tenu quasiment secret, le film avait été remisé aussitôt après son tournage en 1982 avec pour instruction formelle du cinéaste de ne le montrer qu'après sa mort. Il sera également projeté mardi à la Cinémathèque portugaise, à Lisbonne, et sera au programme du prochain Festival de Cannes, dans la section "Cannes Classics" où sont montrés des films anciens restaurés et des documentaires sur des films et personnalités du cinéma. Seuls quelques privilégiés l'avaient vu jusqu'ici, lors de deux projections privées à la Cinémathèque de Lisbonne, à laquelle Manoel de Oliveira avait confié la garde de ce long-métrage de 68 minutes, tourné dans la discrétion par une petite équipe. Malgré le mystère qui l'entourait depuis lors, le film ne contient aucune révélation fracassante sur le metteur en scène né à Porto en 1908, qui fut longtemps le doyen des cinéastes en activité. "C'est un film de Manoel de Oliveira sur Manoel de Oliveira, à propos d'une maison", explique d'emblée le réalisateur de sa propre voix. Cette maison, c'est la superbe villa d'architecte qu'il s'était fait construire à Porto en 1942 et où il a vécu avec sa famille pendant une quarantaine d'années, avant d'être obliger de la vendre "pour rembourser des dettes". - Face à la caméra - La caméra déambule à travers la maison vide, hantée par les meubles et les objets de ceux qui l'habitaient. On entend en off un dialogue entre un homme et une femme, écrit par l'écrivain portugaise Agustina Bessa-Luis à la demande de Manoel de Oliveira. "Une maison est un objet qui me permet de m'entendre avec quelqu'un d'autre, rien de plus", dit la voix d'homme. Puis le cinéaste apparaît lui-même face à la caméra pour raconter l'histoire de cette maison et, à travers elle, sa propre histoire et celle de sa famille. Il commente alors les photos de ses parents et de ses enfants, ceux qu'il appelle son "clan". Sur le même ton posé, avec parfois un brin de son éternelle ironie, il en vient à expliquer son goût pour l'agriculture et "les choses liées à l'architecture", ou à résumer sa pensée sur des sujets qui ont marqué son oeuvre comme la mort, la foi et, bien sûr, le cinéma. Il raconte aussi le jour où il a été arrêté par la police politique sous la dictature qui a gouverné le Portugal de 1928 à 1974, "pour avoir dit des choses moins agréables au régime", ou comment l'usine que lui avait laissé son père avait été ruinée à la suite d'une occupation ouvrière dans la foulée de la Révolution des Oeillets. - 'Un portrait authentique' - Si le caractère testamentaire du film est indéniable, "il n'a pas été fait face à l'imminence de la mort ou d'une fin de carrière" d'un homme âgé alors de 73 ans, a expliqué à l'AFP le directeur de la Cinémathèque portugaise, José Manuel Costa. Fidèle à la simplicité déconcertante qui caractérisait le metteur en scène, l'originalité de ce projet découle, d'après M. Costa, d'un compromis entre deux sentiments contradictoires: "la nécessité de faire perdurer la mémoire de cette maison dans un film et la pudeur de le montrer à l'époque".

