Paris (AFP). J-M Le Pen, suspendu, dénonce une félonie et promet tous les recours

Jean-Marie Le Pen, président d'honneur du FN suspendu de sa qualité d'adhérent, a dénoncé lundi à l'AFP "une félonie" de la part de sa fille et promis tous les recours possibles, assurant que les adhérents du parti "allaient être indignés" de la décision. "C'est une félonie. J'ai exprimé le souhait que Marine Le Pen me rende mon nom", a indiqué son père. "Elle a la possibilité de le faire en se mariant soit avec son concubin, soit avec quelqu'un d'autre, après tout, pourquoi pas M. Philippot", a-t-il attaqué, visant le compagnon de Marine Le Pen, Louis Aliot, qu'il n'apprécie peu, et le numéro deux du FN Florian Philippot, qui a été le plus virulent à son égard dans la crise interne. "C'est déshonorant d'avoir le même nom que la présidente du FN", a encore lancé M. Le Pen, qui a assuré aussi qu'il allait demander à l'administration du parti de lui "renvoyer une partie de mes cotisations. Comme j'ai adhéré à 1.000 euros, je trouve que c'est beaucoup". Va-t-il entamer des recours juridiques contre les décisions prises par le bureau exécutif du Front national ? "Ils doivent s'attendre à tous les moyens", a-t-il poursuivi. "Ce n'est pas impunément qu'on m'attaque, même dans le dos". D'après lui, "les adhérents vont être indignés par la félonie, en tout cas ceux qui ont le sens de l'honneur." A-t-il le soutien de la base ? "Ca a été vu l'autre jour lorsque je me suis présenté sur la tribune place de l'Opéra, j'ai rassemblé un accueil sans équivoque", a assuré M. Le Pen, qui s'était invité sur la tribune juste avant que sa fille ne s'exprime lors du traditionnel défilé frontiste du 1er mai en l'honneur de Jeanne d'Arc, et qui avait été applaudi. "Je n'ai pas volé ce soutien, je ne l'ai pas reçu en héritage non plus", a-t-il aussi taclé, dans une critique à peine voilée envers sa fille. M. Le Pen, que sa fille avait appelé à se retirer de la politique, a promis qu'il irait "au bout de ses mandats." "Et si on trouve mon cadavre, sachez que je ne me serai pas suicidé", a-t-il lancé en riant. Chef historique du Front national pendant près de 40 ans, co-fondateur du parti en 1972, Jean-Marie Le Pen a été suspendu lundi par les instances du parti d'extrême droite, et devrait voir sa fonction unique de "président d'honneur" du parti supprimée lors d'une Assemblée générale extraordinaire d'ici trois mois.

