Paris (AFP). Le Pen suspendu du FN, AG pour modifier les statuts

Jean-Marie Le Pen, co-fondateur du parti en 1972, a été "suspendu" lundi de son statut d'adhérent, et une assemblée générale devra décider "dans les 3 mois" la suppression de son statut de président d'honneur, a-t-on appris par un communiqué FN. Une "Assemblée générale extraordinaire" va être convoquée par Marine Le Pen "dans un délai de trois mois par correspondance" afin de "supprimer l'article 11 bis des statuts du Front national relatif à la présidence d'honneur" et d'opérer une modification des statuts plus large, précise-t-on.

