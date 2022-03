L'Elan Gymnique Rouennais s'arrête aux portes de la finale de la Coupe de France

Pas de miracle pour l'EGR à Dunkerque. privé d'avance de Valentine Sabatou et de Mira Boumejmajen, l'entraîneur Paco Castilla a dû faire également sans Anne Kuhm et Charlotte Legoin, récemment blessées. Résultat, l'EGR a obtenu le renfort de Naïs et Jade Gillet pour épauler Youna Dufournet, Marine Petit et Morgane Detrez.

Pas suffisant pour accrocher l'une des deux premières places qualificatives pour la finale. L'EGR arrive en quatrième position, derrière Saint-Lô, Dunkerque et Hénin-Beaumont. Les deux derniers cités s'affronteront en finale le 6 juin prochain à Saint-Etienne.