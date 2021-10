Carnaval de Granville : la fin annoncée de Batard'eau Ier

Pas de quoi pour autant ne pas faire la fête ! A 14H30, le top départ de la cavalcade humoristique sera donné depuis le rond point du calvaire. A 16h30, jugement de Sa Majesté Batard'eau Ier puis, très probablement, exécution de ce dernier dans le port de commerce.



A 18h à ne pas manquer non plus, la grosse, l'énorme, la gigantesque bataille de confettis, cours Jonville. « Cette année, 6,5 tonnes de confettis ont été commandées. Soit une tonne de plus que l'an dernier ! Et les confettis sont en papier recyclable », a indiqué Yvan Guiton, président du carnaval. Un conseil tout de même : fermer la bouche !



Et puis dans la soirée, les Intrigues, pure tradition granvillaise et unique en France, vont venir clôturer la 137e édition de ce carnaval de Granville. « Les intrigues est une tradition spontanée et vivante », a indiqué Yvan Guiton, président du carnaval. Le principe : déguisez-vous afin d'être méconnaissable et allez à la rencontre d'un ami, d'un voisin, d'un élu ou même d'un inconnu ! Et laissez parler votre imagination ! Intriguez-le !



Crédit photo : studio Artimages



