La Maladrerie Omnisports fête ses 50 ans

Au début des années 60, les jeunes du quartier de la Maladrerie se réunissent et se mobilisent. Bien qu'un club existe déjà (la Jeunesse Sportive de la Maladrerie), avec lequel une légère rivalité s'installera à cause des terrains, la MOS voit le jour le 29 avril 1965. Sous la houlette de son premier président, Jacky Déterville, le club grandit petit à petit. La première équipe de jeunes est créée dés 1968. Pendant trois décennies, joueurs et entraîneurs se succèdent sous la présidence de Jean-Claude Guillouf, artisan des fondations du club.

Au sommet régional

"Durant ces années, il s'agissait d'asseoir les bases du club à travers nos valeurs. Il a fallu mettre en place une vraie équipe dirigeante pour se structurer au niveau de l'encadrement mais aussi financièrement et sportivement" évoque celui qui fût président durant 36 ans. Grâce aux infrastructures mises à disposition par la ville après de longs échanges, le club se développe et c'est en 1994 que l'équipe fanion dirigée par Eric Yvert accède à la DH pour la première fois, avant de remporter la Coupe de Basse-Normandie l'année suivante. Durant la saison 2001-2002, l'équipe réalise une épopée en Coupe de France où elle atteint les 8e de finale. A la fin de cette saison, la pelouse synthétique fait son apparition sur le complexe Joseph-Déterville et sera le théâtre de la montée en CFA2 en 2003 avec Eric Lefol. Un tour de force pour la MOS qui en appelle d'autres.