METEO : orages ce soir sur le centre-ouest de la France

La France est soumise depuis plusieurs jours à un défilé de perturbations pluvieuses dans un flux d’ouest très dynamique. L’arrivée d’un vaste thalweg entre l’Irlande et la Galice va brutalement basculer ce flux d’altitude au secteur sud/sud-ouest dans la journée de lundi, ramenant une masse d’air subtropicale en provenance directe d’Afrique du nord (jusqu’à 12 degrés à 1500m sur l’Ile de France et 20 degrés sur le Roussillon !). L’arrivée quasi simultanée de l’air froid d’altitude et l’apport important d’humidité par l’Atlantique vont générer une situation particulièrement instable sur les régions du centre-ouest, situées à l’interface de tous ces éléments.

Chronologie de l’épisode

Lundi matin, des pluies et averses sans sévérité ni caractère orageux circuleront encore ici ou là, notamment entre le sud-ouest et le Jura en passant par le Massif Central. Sur les régions s’étendant de l’Aquitaine à la Basse Normandie, en passant par le Centre, les Pays de la Loire et le Poitou, l’ambiance deviendra rapidement lourde en journée, avec des points de rosée qui pourront atteindre 16 à 18 degrés sous un ciel souvent encombré ou voilé.

L’après-midi, arrivée de pluies et d’orages par l’Atlantique

Dans le courant d’après-midi, un corps pluvio-orageux actif en provenance de l’océan devrait aborder le littoral entre l’estuaire de la Loire et celui de la Gironde. En progressant dans les terres, ce système s’intensifiera et prendra un caractère orageux de plus en plus affirmé. Ces orages pourront dès lors devenir forts, générant des chutes de grêle, de fortes averses et des bourrasques de vent jusqu’à 90 km/h.

Le début de soirée, nouvelle et forte salve orageuse par la Gironde

En début de soirée, d’autres orages, plus isolés dans un premier temps, pourront éclater entre les Landes, la Gironde et les Charentes ou jusqu’au Limousin. Ces orages seront probablement très forts et grêligènes, avec des grêlons pouvant atteindre 2 à 4cm de diamètre et de fortes rafales de vent jusqu’à 100km/h. Ces forts orages, devenus plus nombreux, remonteront ensuite vers les Deux-Sèvres, la Vienne, le Maine-et-Loire, l’Indre durant la soirée…

Entre la fin de soirée et le milieu de nuit, cette activité orageuse se sera généralisée à l’ensemble du Poitou, des Pays de la Loire et du Centre, progressant vers le nord-est, en direction de la Basse Normandie et de l’Ile de France. Les orages perdront progressivement leur caractère grêligène mais pourront encore se montrer actifs électriquement et générer de fortes pluies.

Notons également qu’en soirée, quelques averses orageuses sporadiques pourront éclater en périphérie, de la Bourgogne au Jura puis vers la Champagne, mais ces dernières seront sans sévérité particulière. De même, des pluies assez abondantes et soutenues concerneront les secteurs proches de la Manche et la Bretagne mais avec des orages plutôt discrets ou noyés dans la masse. Enfin, durant la fin de nuit, cette perturbation pluvio-orageuse s’évacuera en direction de la Picardie, du Nord-Pas-de-Calais et des Ardennes, probablement sous forme de pluies parfois soutenues et mêlées de coups de tonnerre.

Mardi, cette onde instable concernera la façade est mais les éléments les plus explosifs se seront déjà décalés sur le sud de l’Allemagne. Une activité orageuse plus modérée pourra toutefois se manifester l’après-midi et le soir entre l’Allier, le Jura, les Vosges et les Alpes du Nord.

