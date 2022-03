Le Crédit Agricole et les Blouses Roses s’associent pour la bonne cause.

Les bénévoles des Blouses Roses interviennent dans les hôpitaux et maisons de retraite dans le but de distraire et soutenir les personnes malades. Pour cette action, l’association a besoin de fonds. Ce mercredi 29 avril, le Crédit Agricole a organisé une action de streetmarketing en installant 3 vélos devant son agence. Chaque minute à pédaler permettait de reverser 3 € à l’association. Au total, ce sont 1 254 € qui ont été réunis grâce à 185 passants pour 6h58 sur les vélos. L’argent est reversé par le fond d’initiative du Crédit Agricole de Basse Normandie.

Une action positive pour tout le monde, la banque, les bénéficiaires de l’association et les passants qui ont pu faire un peu de sport.