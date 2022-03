DSR : l'AG Caen glane un succès important

AG Caen 6-3 AS Cherbourg (B)

Sur son synthétique, l'AGC démarre fort et Antoine Dartois met rapidement le portier adverse à contribution (2'). Asphyxiés, Cherbourg concède l'ouverture du score après une intrusion de Riche dans la surface qui sert Surirey (1-0, 12'). Puis la superbe transversale de Busnot trouve Sauveur qui parvient à se jouer de son défenseur avant de marquer dans un angle difficile (2-0, 22'). Dépassés, les Manchots laissent Antoine Riche se balader en éliminant trois adversaires avant d'éliminer le gardien et de pousser le ballon au fond (3-0, 32'). Mais ce troisième but n'assomme pas l'ASC qui, sur une belle phase de jeu entre les lignes, réduit le score par Bamba qui tacle le cuir de près (3-1, 34'). Les opportunités de Dauvillaire côté locaux (35') et Coupey côté visiteurs (41') ne changeront pas le score à la mi-temps.

Mais la seconde mi-temps accouchera d'une opposition encore plus décousue. Sauveur manque son face-à-face (50') avec Vaze. Plus rien ensuite jusqu'à la 67ème minute où sur corner, Frigout, seul, place sa tête dans les filets avec l'aide du poteau (3-2, 67'). L'espoir cherbourgeois de revenir ne dure que quatre minutes lorsque Julien Dartois, entré à la pause, heurte le poteau et parvient à reprendre immédiatement (4-2, 72'). Lancé par dessus une défense passive, Benoït Sauveur inscrit même un doublé (5-2, 81'). Busnot y va aussi de sa réalisation après une belle percée en solitaire sur le flan gauche (6-2, 83'). Valeureux, les Cherbourgeois réduisent une dernière fois le score encore grâce à Frigout sur corner (6-3, 90').

Après le 2-6 du match aller, cette victoire fleuve permet aux hommes de Julien Le Pen de rester dans la course effrénée du maintien, mais il faudra davantage de rigueur défensive pour espérer se sauver.

AS Ifs 1-2 Maladrerie OS

Une équipe qui joue son maintien, une qui joue le titre. Au stade Pierre Mendès-France, la rencontre s'annonçait intéressante. Et ce sont finalement les Maladiens, forts de leur solidité collective, qui l'emportent face à des Ifois encore trop friables défensivement. Malik Gabriel et le jeune Nabil Etoubou donnent la victoire aux hommes de Cédric Hoarau, après trois nuls consécutifs. Ceux-ci sont aussi invaincus depuis le 6 décembre.

Le concurrent au titre Virois ne s'est pas tant relâché que cela. Éliminés en Coupe de Basse-Normandie et défaits à domicile par Carentan lors de la dernière journée, les hommes de Cyril Mocques sont allés s'imposer sur le terrain de Bourguébus 2-4. Une victoire qui les laisse à bonne distance de la MOS en vue du titre alors que quatre rencontres restent à jouer. Les Bourguébusiens sont eux dans une situation bien compliquée. Cinq points les séparent de Ponte-Hague, premier non-relégable. Mais sur les cinq tickets, trois restent à distribuer et neuf équipes sont concernées ! Carentan, vainqueur d'Honfleur (3-1), et aujourd'hui quatrième, n'a que quatre points d'avance sur le dixième et premier relégable, l'AG Caen.