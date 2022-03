Baltimore (Etats-Unis) (AFP). Etats-Unis: la maire de Baltimore annonce la levée immédiate du couvre-feu

La maire de Baltimore a annoncé dimanche la levée immédiate du couvre-feu nocturne instauré dans la ville depuis mardi, après des manifestations qui avaient viré aux émeutes suite à la mort d'un jeune Noir. "Effectif immédiatement, mon ordre de couvre-feu est levé", a annoncé l'édile Stephanie Rawlings-Blake sur son compte Twitter. "Mon but a toujours été de ne pas prolonger le couvre-feu d'un jour de plus que nécessaire", a-t-elle expliqué au lendemain de manifestations qui s'étaient déroulées dans le calme. "Ma priorité en instaurant ce couvre-feu était d'assurer la sécurité, la paix, la santé et le bien-être des habitants de Baltimore. Ca n'a pas été une décision facile à prendre, mais que j'ai estimée nécessaire pour aider à restaurer le calme", a poursuivi l'édile dans un communiqué. "Je veux remercier les habitants de Baltimore pour leur patience pendant ces moments difficiles alors que nous continuons à nous unir pour panser nos plaies et remettre notre ville sur pied", a-t-elle ajouté. Le couvre-feu avait été instauré pour une semaine depuis mardi soir entre 22H00 (02H00 GMT) et 05H00 du matin. Chaque soir les habitants étaient priés de rester chez eux, sauf pour raisons professionnelles et médicales. Le gouverneur du Maryland Larry Hogan avait aussi demandé le renfort des militaires de la Garde nationale, qui étaient encore environ 3.000 à sillonner les rues de la ville samedi. Les violences de lundi, y compris des pillages et des incendies, avaient fait une vingtaine de blessés parmi les forces de l'ordre et entraîné plus de 250 arrestations. Mais le calme avait prévalu dans les manifestations quotidiennes qui avaient eu lieu dans la ville depuis. La police a toutefois procédé à quelques dizaines d'arrestations chaque soir après l'entrée en vigueur du couvre-feu. Vendredi, la procureure du Maryland Marilyn Mosby avait annoncé des poursuites pénales contre six policiers - trois Blancs et trois Noirs - pour la mort de Freddie Gray des suites d'une blessure "grave" lors de son transport le 12 avril sans ceinture, pieds et mains liés, à plat ventre dans un fourgon de police.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire