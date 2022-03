Las Vegas (Etats-Unis) (AFP). Boxe: l'Américain Mayweather remporte le combat du siècle

L'Américain Floyd Mayweather a remporté aux points "le combat du siècle" face au Philippin Manny Pacquiao, samedi à Las Vegas (Nevada), unifiant les titres dans la catégorie des welters en ajoutant la ceinture WBO à celles de WBA et WBC qu'il détenait déjà. Mayweather s'est imposé à l'unanimité des trois juges-arbitres (118-110, 116-112, 116-112) et reste invaincu en 48 combats, tandis que Pacquiao a concédé sa 6e défaite pour 57 victoires et deux nuls. Mais c'est surtout pour la mirobolante prime de 120 millions de dollars au minimum promise à Floyd "Money" que ce combat restera dans l'histoire. Jamais un combat n'aura généré autant d'attention, d'attente et de recettes. Il aura fallu cinq ans pour que les deux meilleurs boxeurs de leur génération parviennent à un accord pour s'affronter. Le "combat du siècle" devra rapporter plus de 400 millions de dollars, du jamais vu pour la boxe ou même tout autre sport. Il a été suivi par 16.800 privilégiés qui ont déboursé des dizaines de milliers de dollars pour être au bord du ring, comme l'acteur Denzel Washington, les anciennes stars du tennis Steffi Graf et Andre Agassi, le couple en or de la variété US Beyonce et Jay-Z. Le combat en lui-même, en revanche, ne restera pas dans la postérité par sa qualité. Fidèle à ses habitudes peu spectaculaires, Mayweather a fait la différence avec son jab et en contrant son adversaire beaucoup plus offensif que lui, mais moins précis. L'Américain de 38 ans a touché Pacquiao à 148 reprises, contre 81 coups arrivés à destination pour le Philippin. Ce qui n'a pas empêché "Pac-Man", 36 ans, demi-dieu dans son pays, d'affirmer qu'il aurait "mérité de remporter ce combat".

