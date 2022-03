24h motonautiques: Point sur la course à 2h de l'arrivée

Lors de ce dernier après-midi de course, pas mal de ralentissements ont bloqué les bateaux.

Après le passage d’une péniche sur la Seine et l’accident du 5e au classement, les concurrents sont toujours à fond.



Team Nollet, vainqueur de la dernière édition, bien placé, mais pas 1er.

Le Team Nollet, qui avait remporté l’édition 2014 de justesse, a subi quelques avaries ce week-end. Batterie, démarreur… tout va mal pour le Team Nollet mais la puissance du bateau leur permettra peut être de rattraper le petit tour d'avance qu’a pris le bateau du Team New Star le Classe 2 dossard n°20.

Le Team Nollet reste leader de la classe 3, la catégorie la plus puissante de la compétition. Avec un temps de 1min22 au tour, rien ne pourra les empêcher de dépasser le New Star qui tourne en 1min36.



Classement après 22h de course.

Au scratch, le classement toutes catégories confondues, le NEW Star 1 (classe 2) est en tête. Ensuite le Team Nollet 1 (Classe 3). En 3e position, NAVIKART RACING (classe 2). Le 1er de la classe 1, catégorie la moins puissante de la compétition, Arion Racing se place 9e au scratch avec un tour en 2min46.