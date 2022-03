A 1h ce samedi matin :

1 – Le N°1 de Nollet était en tête avec son bateau classe 3, le seul de sa catégorie dans la course, avec 519 tours.

2 – Le N° 20 de New Star. Un classe 2 qui a déjà fait 516 tours.

Chez Navikart Racing, les bateaux classe 2 N°35 et 32 sont respectivement arrivés 3éme et 4éme avec 507 et 504 tours effectués au moment de la pause.

Les bateaux sont repartis en course à 9h ce matin.