Sara Bareilles de retour avec un nouvel album

Le dernier album de Sara Bareilles date de l'année 2007 où elle avait rencontré le succès avec Love Song. Elle s'est faite discrète depuis en France où elle est en ce moment de retour avec son troisième album "Kaleidoscope Heart". Celui-ci est disponible depuis ce lundi 28 février chez tous les distributeurs de la région.

A noter que cet album sort fortement en retard en France car il est déjà disponible aux Etats-Unis depuis plus de 6 mois où il a été vendu à plus de 300 000 exemplaires.

Kind of anything est un titre dynamique et pop qui devrait plaire alors que le printemps pointe le bout de son nez en France. Découvrez le clip de cette chanson ci-dessous: