Les 24H motonautiques de Rouen, une fête à vivre en famille

Ayant grandi à Rouen, Fabien a toujours connu la course motonautique du 1er mai. Aujourd’hui, comme tous les ans, il emmène sa femme Cindy et leurs trois enfants de 6 et 4 ans et demi assister à la course. « Je viens tous les ans depuis que je suis tout petit, nous dit le père de famille. Maintenant que nous avons les enfants, nous essayons de venir dans la journée. Ce que nous aimons le plus c’est être près du pont, de voir les bateaux arriver à fond, prendre le virage. Et puis, nous profitons de cette fête du 1er mai. »

Les visiteurs peuvent se promener sur les quais et regarder les bateaux se préparer pour la course. Juste en face, à côté du podium qui accueillera la remise des prix, des stands pour se restaurer et des manèges pour s’amuser raviront petits et grands.