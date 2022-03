Metz (AFP). Ligue 1: Marseille retrouve enfin le chemin de la victoire

Après quatre défaites de suite, Marseille a retrouvé le chemin de la victoire en s'imposant sur la pelouse de Metz (2-0), vendredi en ouverture de la 35e journée de L1. Sans être brillant, l'OM a mis fin à l'hémorragie grâce aux 100 et 101e buts de Gignac en L1 (dont vingt cette saison). Ce succès permet aux joueurs de Marcelo Bielsa de toujours rêver à la troisième place du championnat, synonyme de tour préliminaire de Ligue des champions, l'objectif annoncé en début de saison. En effet, les Phocéens reviennent provisoirement au quatrième rang avec 60 points, à égalité avec Saint-Étienne et à deux longueurs de Monaco, qui jouent respectivement samedi à Bastia et dimanche contre Toulouse. En revanche, le couperet de la Ligue 2 s'approche à grands pas pour le FC Metz. Avec 30 points, les joueurs d'Albert Cartier possèdent huit longueurs de retard sur le premier non-relégable, Reims, et pourraient être relégués dès la fin du week-end. Sur la pelouse glissante du stade Saint-Symphorien, qui affichait presque complet (23.190 spectateurs), le 18e succès de l'OM cette saison en championnat a été long à se dessiner. Les Marseillais ont globalement dominé la rencontre mais ont peiné à développer un jeu de qualité. Quant à la défense, certes privée de Morel, suspendu, et Dja Djédjé, blessé, elle n'a jamais semblé complètement sereine, à l'image de cette occasion messine dès la première minute. Parti côté droit dans le dos de Mendy, Sarr délivrait un centre en retrait qui prenait en défaut la défense centrale azuréenne. Lejeune reprenait sans contrôle, mais Mandanda repoussait des poings. Quelques minutes plus tard, c'est Bussmann qui s'infiltrait dans l'axe mais manquait sa frappe seul à l'entrée de la surface (20e). En seconde période, Metz se montrait dangereux surtout de loin et sur coup de pied arrêté. Sassi plaçait d'abord une frappe trop timide (56e), tandis que Malouda obligeait Mandanda à se coucher (65e). Enfin, le gardien marseillais se montrait décisif sur une reprise messine à bout portant (76e). - Payet passeur, Gignac buteur - Côté marseillais, il avait fallu attendre la 25e minute et une frappe d'Imbula repoussée par Mfa pour voir la première occasion franche. Les Phocéens monopolisaient le ballon grâce à un pressing qui gênait fortement les Lorrains. Malgré de nombreux centres, ils ne parvenaient pas à inquiéter le gardien lorrain. Finalement, l'OM ouvrait le score en profitant d'une erreur de Mfa. Sur un corner de Payet, il s'élevait et se saisissait du ballon mais le relâchait après avoir percuté Palomino. Gignac se saisissait du ballon, se retournait et marquait ainsi son 100e but en L1 (0-1, 38). A l'heure de jeu, l'OM doublait la mise, toujours par Gignac. Lancé par Payet, auteur de sa 14e passe décisive de la saison, l'attaquant piquait son ballon pour battre Mfa, au plus grand bonheur de Bielsa (0-2, 63e). Le gardien mosellan allait même sauver son équipe du naufrage devant Lemina (74e) et Ayew (85e). Si le club phocéen a enfin retrouvé la victoire, il n'est pas guéri et devra confirmer en battant Monaco la semaine prochaine pour encore rêver en grand. Le programme de la 35e journée : Vendredi

