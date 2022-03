Paris (AFP). Défilé FN: Chacun est à sa place dit Jean-Marie Le Pen

"Chacun est à sa place", a déclaré vendredi le président d'honneur du FN Jean-Marie Le Pen en arrivant au traditionnel défile du 1er mai. Accueilli par des "Jean-Marie! Jean-Marie!", et de nombreuses caméras dans une cohue, le fondateur du FN a lancé: "chacun est à sa place". Il a ensuite déposé une gerbe, comme prévu après sa fille, aux côtés notamment de Marie-Christine Arnautu, vice-présidente du parti. Plusieurs de ses partisans qui l'entouraient ont crié "Jean-Marie président" et "liberté d'expression". Sa femme Jany était également présente. Après le dépôt de la gerbe, M. Le Pen est rentré dans l'hôtel Régina et n'a pas croisé sa fille, avec laquelle ses relations sont actuellement très tendues. Jean-Marie Le Pen s'est violemment brouillé début avril avec Marine Le Pen après avoir défendu le maréchal Pétain dans un entretien à Rivarol et réitéré ses déclarations sur les chambres à gaz, "détail" de l'histoire de la Seconde guerre mondiale. Par ailleurs, au mois deux jeunes femmes issues du mouvement féministe Femen ont perturbé le défilé du Front National, a constaté un journaliste de l'AFP. Les jeunes femmes se sont montrées seins nus au moment où Marine Le Pen déposait une gerbe devant la statue équestre de Jeanne d'Arc. Elles ont alors été violemment évacuées par le service d'ordre frontiste, qui les a plaquées à terre en leur masquant la bouche pour les empêcher de s'exprimer. Les caméras de télévision présentes ont aussi été éloignées par le service d'ordre. Le mouvement Femen, né en Ukraine à la fin des années 2000, fait passer ses messages féministes en général au moyen de jeunes femmes qui perturbent des manifestations publiques et exhibent leurs seins nus.

