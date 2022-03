Washington (AFP). USA: Bernie Sanders, candidat anti-milliardaires à la Maison Blanche

Le sénateur américain Bernie Sanders a lancé jeudi une campagne à gauche toute pour l'investiture démocrate pour la présidentielle de 2016, en dénonçant un système économique "immoral" et trop favorable aux "millionnaires et milliardaires". Bernie Sanders, 73 ans, se décrit comme un socialiste, et il est le premier candidat à défier officiellement l'archi-favorite Hillary Clinton aux primaires démocrates de 2016. "99% de tous les revenus générés dans ce pays vont aux 1% les plus riches", a lancé Bernie Sanders lors d'une courte conférence de presse à l'extérieur du Capitole, à Washington. Un événement modeste, annoncé la veille et sans fanfare, à l'image de cet iconoclaste qui a bâti sa carrière politique en dénonçant la démesure des dépenses électorales. "Comment est-il possible que les 1% les plus riches détiennent presque autant de richesses que les 90% les moins riches?", s'est demandé Bernie Sanders. "Ce type d'économie est non seulement immoral, non seulement mauvais, il est insoutenable", a déclaré le sénateur, qui n'est pas membre du parti démocrate mais siège avec le groupe démocrate du Sénat en tant qu'indépendant, l'un des deux seuls du Congrès avec le sénateur du Maine Angus King. "Nous ne pouvons continuer à avoir un pays qui a à la fois le plus haut taux de pauvreté chez les enfants parmi tous les grands pays de la Terre, et une prolifération de millionnaires et milliardaires", a-t-il ajouté. Son entrée dans la course ne menace pas le statut de favorite d'Hillary Clinton, mais pourrait forcer la démocrate à clarifier ses positions sur des sujets importants pour la gauche du parti. Bernie Sanders a ainsi rappelé son opposition absolue à la conclusion de nouveaux traités de libre-échange, alors qu'Hillary Clinton y semble plutôt favorable. Ancien maire de la plus grande ville du Vermont, dans le nord-est du pays, Burlington, il a été élu en 1990 à la Chambre des représentants comme indépendant, puis en 2006 au Sénat, où il a été réélu en 2012 avec 71% des voix.

